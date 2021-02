Smash and grab-kupp mot guldaffär – ”Två gripna”

Svenssons Ur Optik Guld efter Storgatan i Borgholm utsattes under natten till en smash and grab-kupp, en personbil kraschades in i butikens ytterdörr.

Senare på natten greps två yngre män som nu är misstänkta för stölden.

– Jag vet inte vad som stulits, säger ägaren Christer Svensson.