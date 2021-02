Sista striden på Öland – då skulle bron sprängas

Liksom överallt annars fanns det noggrant uppgjorde planer om vad som skulle göras om Öland skulle bli utsatt för invasion under kalla kriget.

Världsarvssamordnare Emma Rydnér i samtal med Samuel Palmblad som har haft uppdraget att kartlägga totalförsvaret under kalla kriget. Han föreläste under matmässan Mat i världsarvet 2019 och berättade bland annat om de hemliga förråd som fanns på Öland.

– Det fanns oerhört noggranna instruktioner för allt som skulle göras och allt som behövde finnas under kalla krigets dagar. Bland annat handlade det om lager av mat. Enorma lager av fett, socker, jäst, och spannmål var en förutsättning om människor skulle bli isolerade på grund av krig, berättade Samuel Palmblad från Kulturparken Småland.

Han föreläste om ”Mat och försvar – Öland under kalla kriget” på matmässan Mat i världsarvets sista dag 2019.

Samuel har haft uppdraget att kartlägga totalförsvaret och hur det såg ut under kalla kriget och har konstaterat att de planer man hade för att skydda och ta ansvar för medborgarna nedrustades så sent som i slutet av 1990-talet och under de första två åren på 2000-talet.