Satsar på träning för cancerpatienter– ”Ger bara positiva effekter”

Victoria Vestman och Frida Elmdahl håller träningspass för cancerpatienter under behandling.

– Det är få privata aktörer som har träningspass för cancerpatienter under behandling och vi anordnade en informationsdag för privata aktörer där vi berättade om hur viktigt det är med träning för dessa personer, berättar Victoria Vestman, som är patientrepresentant i styrgruppen.

Varför är det viktigt att träna under sin behandling?

– Vi håller ett maxantal i lokalen och deltagarna behöver inte gå in via receptionen utan får ta bakvägen in. När vädret blir bättre siktar vi på att ha uteträning.