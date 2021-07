– Är du redan prenumerant behöver du vara inloggad på olandsbladet.se . Klockan 19.00 kommer en nyhetsartikel dyka upp högst upp på förstasidan där du klickar dig in för att se konserten.

– Du kan även bli prenumerant på olandsbladet.se. För endast 109 kronor per månad får du tillgång till allt material på Ölandsbladet samt att du får tillgång till alla direktsända konserter från Konsertland. Ingen bindningstid. För att bli prenumerant klickar du här . När du blivit prenumerant gör du som ovan.

– Vill du bara se en konsert kan du köpa en biljett via dramatix.tv. Kostar 119 kronor inklusive serviceavgift. Då ser du konserten via den sidan och ej via olandsbladet.se.