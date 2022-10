Så blir vädret under skördefesten – Stora solchanser

I tisdags såg väderprognosen inget vidare ut för alla som planerade att besöka Öland under skördefesten. SMHI flaggade för regn och blåst.

– Vi har regn och regnskurar som ska passera under både fredag, lördag och söndag, Linnea Rehn Wittskog, meteorolog på SMHI.

Men under lördagsmorgonen ser prognosen bättre ut. Dagen ser ut att bli riktigt fin med 15 grader, lite blåst och med varierande molnighet där solen kommer kika fram. Under kvällen kan det komma några regnskurar men det handlar inte om några större regnmängder.

Under söndagen är solchanserna ännu större, temperaturen väntas ligga kring 14 grader och det ska blåsa mindre med upp till nio meter per sekund i byvindarna under förmiddag och eftermiddag.