Populära krogen öppnar nytt strandnära ställe: ”Bästa läget”

Kring Midsommar öppnar hon och sonen Arvid upp Barefoot by the beach club på Talludden i Färjestaden.

Susanne Edén satsar på nytt – ihop med Arvid Edén i Barefoot by the beach club.

Det passar bra för Arvid Edén som är ett ”krogbarn” som under åren hjälpt till på Seasalt kitchen. Nu är de delägare till 50–50 i Barefoot by the beach club.