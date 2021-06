Polisen om midsommar: Ett uppdämt behov av att festa

– Trots att man haft mycket att göra så är vi nöjda över insatsen under midsommarhelgen, säger Thomas Lönnqvist, inspektör polisen i Borgholm.

Polisens insats under midsommarhelgen inleddes i torsdags och redan strax innan 17 greps en person misstänkt för rattfylleri, ringa narkotikabrott och olovlig körning. Sen fortsatte händelserna under hela helgen. Cirka 90 procent av alla händelser på ön har skett i Borgholms kommun, och sammanfattningsvis har 25 anmälda brott kommit in, varav 14 anmälningar om misshandel. Ett flertal gärningspersoner har gripits och 26 personer har omhändertagits enligt lagen om omhändertagadande av berusade personer, LOB.