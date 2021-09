– Det var jätteroligt att lilla vi från Böda vann. Det var en helt andra förutsättningar än att bara baka pizza hemma. Här var det inför åskådare och vi fick frågor under tiden. Det var nervöst, säger delägaren Sofie Loirendal som deltog tillsammans med Elias Thygesen.

Deras Smålands-pizza är egentligen en Ölands-pizza då huvuddelen av råvarorna kommer härifrån. Den heter ”Oh my deer” med vit sås bestående av créme fraiche, olivolja och vatten och öländskt rådjurslår rökt hos Rosas Handel, surkål med äpplen från Ölands ljuvliga, picklade Bödalingon, mozzarella, chevré och färsk timjan.

Den vegeratiska pizzan heter ”i Fall in love with Böda” och där är råvarorna huvudsakligen från Böda. Den består av en vit sås med färskost, florsocker, citronzest och citronjuice. Därefter innehöll den äpplen, honung, hasselnötter och valnötter från Böda samt råsocker och kanel.

– För oss är inte pizza snabbmat. Vi satte degen redan i onsdags och tävlingen var i lördags. Det tar tid att göra en bra deg. Det är också roligt att tävlingen anordnades för det visar att pizzan har fått komma in i finrummet, traditionellt ses den inte som så fin.

Fakta

Pizza-tips

Hur lyckas man med sin pizza?

– Det gäller att lägga fokus på degen och jag tycker less is more. Det är viktigt med få välavvägda råvaror som smakar bra. Framför allt handlar det om att våga testa!

Vad är ”big no”?

– Det är väl tvärtom. Pressa inte ihop pizzadegen och bara släng på grejer.