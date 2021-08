Gisela bor och har familj i New York. Men hon försöker att komma tillbaka till Öland för att träffa släkt och vänner minst en gång om året.

Gisela Nelson har sina rötter i Störlinge på Öland, men flyttade till New York i början av 2000-talet. Hon har under en längre tid jobbat som designer för flera olika företag. I november förra året startade hon och den nyfunna kollegan Ulrika Bengtsson ett nytt företag där de säljer svensk mat i New York.