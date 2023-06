Öland Spirar: Premiär för Öppen trädgård hos Damverkstan

– Mitt barnbarn Denise Hällblad-Lennartsson var för ung för att få sommarjobb men ville ändå få in lite pengar så det var då idén väcktes, säger Lisbeth Lennartsson.

På Sjöstrands väg 2 i Palmelund finns Damverkstan. Under Öland Spirar är det premiär för självbetjäningsbordet ute på parkeringen inne i kyrkbyn i Löt. De ställer ut på bordet under Öland Spirar, hela sommaren och långt in på hösten. Alla betongdekorationer som säljs är lackade och målade speciellt för utomhusbruk. Damverkstan har även ett socialt engagemang. De gjuter ett barn som hålls i kupade händer. På den gjutningen guldbronserar de barnet, lackar och skänker till Hela Människan, Borgholm där den säljs till förmån för stödgrupperna för barn och ungdomar. De gjuter också en ängel som målas med brunt band, symbolen för mag-tarmcancer. Större delen av intäkterna skänks till Cancerfonden för forskning.