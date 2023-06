Öland Spirar: Ottenbys medeltida historia berättas

Under Öland Spirar kan man bland annat ta del av ”Möt våren och fåglarna på Ölands södra udde!” (12-14 maj), ”Lär känna Ottenby” (12 maj), ”Fågel och fångst” (13-14 maj) samt ”Ottenby under medeltiden” (14 maj). Under den sistnämnda guidningen kommer arkeolog Karl-Oskar Erlandsson att berätta om en svunnen tid, då Ottenby hade ett fiskeläge som årligen lockade hundratals fiskare och handelsmän.