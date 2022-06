Nationaldag i Algutsrum

Fredagskören under ledning av Per Karlsson börja med att sjunga just ”Sveriges flagga”. Nationalsången sjöngs unisont och kören fortsatte med flera sånger. Det bjöds på kaffe med tårta. Från år 2006 då den 6 juni blev helgdag för att fira Sveriges Nationaldagen har Ölands Blåsensemble varit med oss och underhållit med varierande och passande musik.