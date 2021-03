Molly Sandéns låt nominerad till Oscar

Den 25 april är det dags för den 93:e upplagan av Oscarsgalan 2021 och under måndagen avslöjades de olika nomineringarna. Det stora utropstecknet är att låten ”Husavik” (My Hometown), från filmen ”Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga” är nominerad i kategorin bästa originalmusik. Den framförs av sommarölänningen Molly Sandén.