Under en forskningsexpedition upptäckte forskarna nyligen ett stort område med omfattande utsläpp av metangas. Bilden är från ett annat sammanhang. Foto: PlanctonVideo

Forskningsprojektet, som är finansierat av Carl Tryggers Stiftelse, syftar till att utöka kunskapen om metan och dess källor och sänkor i de syrefria miljöerna i Östersjöns djupare delar. Marcelo Ketzer, professor i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet leder projektet och upptäckten gjordes under ledning av honom och forskningskollegan Christian Stranne, docent i marin geofysik vid Stockholms universitet.

Under expeditionen samlades ett stort antal sedimentkärnor och vattenprov in och nu hoppas forskarna att vidare analyser ska kunna ge svar på varför det släpps ut så mycket metangas från just det här specifika området.