Kraftig förbättring – vänt mångmiljonminus: ”Väldigt sannolikt”

Prognoserna har varit dystra och så sent som för några månader sedan flaggades för ett fyra miljoner kronor stort underskott vid årets slut.

I dag kan Joel Schäfer konstatera att läget ljusnat betydligt. I den oktoberuppföljning nämnden nyligen hade framför sig syns ett halv miljoner kronor stort plus i prognosen.

– Ja, en väldigt fin återhämtning. Nu är det preliminära siffror och de kan förändra sig på vägen fram till årsskiftet, men det är positivt att vi nu har en prognos som är på plus, säger Joel Schäfer till Ölandsbladet.

– Det är flera faktorer som ligger bakom och inte minst det pågående effektiviseringsarbetet inom förvaltningen, ett arbete som kommer att märkas väldigt mycket under 2025, säger Joel Schäfer

– Så är det. Det var låg dödlighet under förra året och under stora delar av 2024, men under de sista månaderna här har det varit högre dödlighet.