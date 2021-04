JUST NU: Situationen på IVA – ”Svårt att föreställa sig lidandet”

Intensivvårdsavdelningen i Kalmar har haft en tuff period under hela våren. Det är där de allra sjukaste covidpatienterna från länet vårdas, just nu vårdas nästan samtliga i respirator.

Hittills under 2021 har nästan lika många människor avlidit i covid-19 på länets sjukhus som under hela 2020 – 65 personer hittills i år mot 68 för 2020. Under mars och april märks en skillnad då det har varit färre över 80 år som avlidit än tidigare, en effekt av vaccinationerna. Hittills under april har sju av de tio som avlidit varit under 80 år.