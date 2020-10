Insändare: Nytt förbättrat seniorkort i kollektivtrafiken

Med kortet får seniorer och personer med sjuk- och aktivitetsersättning åka obegränsat i hela länet under 30 dagar, mellan klockan 09:00-15:00 och 18:00-00:00. På så sätt tillvaratas den kapacitet som finns under tider med lågt resande samtidigt som seniorerna får möjlighet att resa till en mycket förmånlig kostnad. Förra året såldes det över 46 000 kort och genomfördes 535 000 resor.

Nu vill Länsunionen (S, C och L) gå vidare och fortsätta förbättra möjligheterna att resa kollektivt. Vi vill införa ett ”seniorkort plus” som också gör det billigare att åka under helger och sommaren. På det sättet vill vi tillmötesgå de önskemål som kommit från pensionärsorganisationerna om att seniorkortet även ska kunna användas under andra tider. Vi vill genom det här förslaget få fler seniorer att välja att resa kollektivt, vilket är positivt både för miljön och förstås för deras ekonomi.