Ett omfattande lågtryck rör sig just nu över Östersjön i riktning mot Sverige, men just nu ser det ut som att Gotland kommer att få det allra stökigaste vädret. För Ölands del blir det blåsigt, men inte på varningsnivå.

Vinden kommer att tillta under dagen och man kan räkna med friska till hårda vindbyar. Framförallt över de norra delarna av Öland under kvällen/natten till tisdag. Under tisdagseftermiddagen ska det sedan börja avta.