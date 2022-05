Resan under Öland Spirar-helgen och motsvarande under Ölands Skördefest i höst genomförs av de öländska bussbolagen Silverstrands Buss, Tomas Buss och medlemmar i föreningen Ölandsguiderna, allt sker i Ölands Skördefests regi. Förutom att skona klimatet är det också en möjlighet för den som inte har bil att lättare ta del av det stora utbudet under evenemangen.