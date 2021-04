Expert rasar mot stängningen av värdefulla stranden – ”Gör mig så arg”

Instagramkontot Ölandsbeacher betygsätter öländska stränder och Bjärby får högsta betyg. Här följer motiveringen: ”Den här beachen är From Here to Eternity - lustfylld och med en värld full av romantik. Här finns alltid en plats för bara er bland sanddynorna eller i den skyddande talldungen. Stora stenar att fotografera varandra på är en tjusig bonus. Man kan känna Burt Lancasters starka armar och höra Frank Sinatras revelj på den här beachen”.