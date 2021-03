Covid-19: Flera hundra smittade senaste dygnet

Region Kalmar län har släppt dagens coronasiffror och de visar att under det senaste dygnet har 241 personer från länet bekräftats smittade i covid-19. Under en pressträff på onsdagen varnade smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin för att vi var på väg mot all time high under ett dygn.