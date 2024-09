Capellagården – en plats fylld av kreativitet, smaker och värme

– Även vår hantverksbutik är fullmatad med unika produkter, konst och konsthantverk tillverkade av nuvarande och tidigare studerande och lärare på Capellagården. I vår utställningshall Norrlängan visas en utställning från textilarnas workshop med Alice Kettle och Craft Lab Capella bjuder in till skapande för både barn och vuxna och erbjuder drop-in workshops, säger Emma Tinnert, verksamhetsutvecklare på Capellagården.

På Konstnatten bjuder Capellagårdens studerande in till aktiviteter både utomhus och inne i det upplysta växthuset. Under helgen är även utbildningarnas verkstäder öppna för besökare. Man får möjlighet att kika in bakom kulisserna och möta lärare och studerande på plats.