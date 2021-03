Många bokslut hos börsbolagen visar bättre resultat än för ett år sedan, också bättre jämfört med tidigare i år även om flera undantag finns. Detta tillsammans med återupptagna och höjda utdelningar plus företagsledningarnas optimism har medfört att Stockholmsbörsen legat på alla tiders högsta nivå under den dryga månad som gått sedan boksluten började rulla in.