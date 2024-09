Bjuder in till stor får-upplevelse på Borgholms slott

Hantverkare bjöds in och de första åren stod Horns Kungsgård på norra Öland som värd för evenemanget som visade sig locka många intresserade. Fårets Dagar tillsammans med det historiska soldatlägret äger nuförtiden rum under tre dagar och varje dag inleds med en öppningsceremoni. Inne i de vackra slottssalarna och på stora borggården finns hantverkare med kläder, möbler, ulltäcken, ull -och skinnprodukter, konsthantverk, häst och hundprodukter, stickat, garn, kylbag i ull, fårhusinredning med mera.

Jim Rudolfsson, kastellan emeritus, guidar i historien en gång per dag.

Jim Rudolfsson, kastellan emeritus, guidar i historien en gång per dag. Foto: Helén Reinholdsson

När Ölands Skördefest startade 1997 flyttade Fårets Dag in på Borgholm slott och med i flytten var Calmar Renässansgille. Renässansgillet deltar med ett soldatläger och historisk marknad där bumlor och landsknektar visar det dagliga 1500-talslivet med matlagning, handarbete, sagor och lekar för barnen. En gång om dagen kan besökarna fördjupa sig i ämnen som handlar om renässansens tid, läkekonsten under renässansen samt soldatlivet på 1500-talet, detta sker i Västra tornet. Jim Rudolfsson, kastellan emeritus, guidar i historien en gång per dag.