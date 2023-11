Kalmarposten får nya ägare: ”Glada över att få möjligheten”

– Gota Media har under hösten utvärderat hur vi framåt på bästa sätt kan säkra Kalmarpostens framtid och ge verksamheten de möjligheter den förtjänar. Dagens besked innebär att Kalmarposten kommer in i en familj av tidningar som på ett mycket framgångsrikt sätt bedrivit gratistidningsverksamhet under många år, säger Gota Medias vd Mats Ehnbom.