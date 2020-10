Julianders dröm har blivit verklighet – Då spelas hans nya låtar

Juliander gjorde en makalös debut för tre år sedan och har sedan dess fortsatt att utvecklas som artist. Nu gör han all musik själv och står på egna ben, utan skivbolag. Det är en dröm som har blivit verklighet.

Sommarölänningen Juliander har mycket spännande på gång. Sex nya låtar släpps nästa år tillsammans med video som har spelats in på Öland.

– När jag var 18 började jag skriva egna låtar för det var alltid nära att bli som jag ville men inte exakt. Efter det att Alan Walker hände så kände jag att jag behövde släppa fler låtar men då fick jag vänta på producenter som inte hade tid just då.

Han åkte sedan till Mutt Langes studio i närheten av Genevé där han fick möjligheten att jobba med många analoga syntar. I fyra månader jobbade han fram bland annat sex nya låtar som släppts någon gång under 2021.

– Det har faktiskt varit positivt och just nu jobbar jag bara hemifrån. Jag har bra disciplin och får saker gjort. Det funkar väl tills grannarna får nog, säger han och skrattar.

I september var han också på Öland i tre dagar för att spela in videos till de sex låtarna. De var bland annat i Borgholms slottsruin, Trollskogen och Gillberga stenbrott.

De hade från början tänkt att varje låt skulle få en video inspelad på en särskild plats i Sverige. Men kände sedan att det var bättre att spela in alla på Öland.

På lördag klockan 19.00 kommer han att framföra ett liveframträdande digitalt via den nya plattformen doors.live. Det går inte att hoppa in senare i sändningen, det krävs att tittaren loggar in innan konserten startar.