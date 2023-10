It Iz Bygg AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

It Iz Bygg AB under 2022. Här är de viktigaste siffrorna. Företaget omsatte drygt åtta miljoner kronor, 58,9 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 350 000 kronor mot ungefär 450 000 kronor.