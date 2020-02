Ljudet av en stad – den nya tidens kommunikation

Ibland överträffar verkligheten dikten.

Inte kan väl Malmö stad betalat 485 000 kronor för att ta fram ljudet av Malmö? Jo, det är dagens sanning.

En kommunikationsbyrå har anlitats för att ta fram Malmös ljudidentitet. Bland annat har man spelat in ljudet av besökare på Stadsbiblioteket: läsare som bläddrade i böcker, ljudet av lånemaskiner och ljudet av tystnaden i en sal. Ljudinspelningarna ska användas i filmer som produceras av kommunen.

Må så vara. Men att göra det för en halv miljon av skattepengar...

Finns behovet att göra snärtiga reklamfilmer kan man väl spela in ljudeffekter centralt och fördela kostnaderna på ett stort antal kommuner. För inte låter ljudet av en person som bläddrar i en bok annorlunda vare sig ljudet spelas in i Malmö eller i Mörbylånga. Inte skiljer sig ljudet från ett plask i en simhall mellan Malmö och Borgholm? Och tystnaden– hur skiljer den sig?

Per Hallberg från Borgholm har vunnit tre Oscars för sitt arbete med ljuddesign i Hollywood och har ett gigantiskt ljudbibliotek till sitt förfogande. Tror nog att ett ljud av en knarrande trappa eller en racerbil som startar med ett vrål funkar lika bra i en film som utspelas i Los Angeles som i Berlin. Eller för den delen, Malmö. Det unika blir hur ljudet används i just den filmen, i just den scenen. Om det är inspelat på plats eller inte betyder föga för betraktaren.

Man kan välja om man ska skratta eller gråta åt Malmös ambition att skapa en ljudidentitet. Men Malmö stad har långt över 100 kommunikatörer anställda och de måste ju fylla sin tid med något. I ett svar i Kvällsposten förra året angående mängden anställda skriver Malmös kommunikationsdirektör Anders Mellborg:

”Kommunikatörer bidrar till demokratin genom att upplysa medborgarna om deras rättigheter och skyldigheter, om viktiga händelser vid kriser och när ny lagstiftning träder i kraft. De digitala kanalerna ger möjlighet till delaktighet, öppenhet och ett inkluderande samhälle där en dialog mellan myndigheter och medborgare kan pågå mer eller mindre dygnet runt”.

Det är ju viktigt att vi hanterar skattemedel på rätt sätt och är rädda om de slantar vi alla bidrar med. Malmö stad har stora problem för tillfället – att skapa en ljudidentitet låter inte som lösningen.