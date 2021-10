Ledare: ”Tydligen inte rekord, men det måste varit bra nära!”

Det går förstås att ha synpunkter på hur många människor som trängdes på Öland under veckoslutet. Men restriktionerna är släppta. På Freinds Arena satt och stod 44 000 människor tillsammans för att se AIK mot Djurgården, för att jämföra.

Men lita på att skeptikerna kommer att följa upp covidsiffrorna före och efter restriktionernas lättnad. Samtidigt har 90 procent av ölänningarna fått minst en spruta (89,1 procent i Borgholm och 90,2 procent i Mörbylånga). Vi måste börja rulla in i ett mer normalt liv igen.

Öland är ett populärt besöksmål under Skördefestdagarna, både för evenemang som lyder under den gemensamma skördefestflaggan och för de som passar på att arrangera något under tiden som ön fylls av människor.