Ledare: Turistbyråer måste justeras - inte kasseras!

Visst finns det många som föredrar pappersvarianten, precis som det är med tidningar. Men turistorganisationerna måste tänka som tidningsföretagen. I stort sett alla nya kunder kommer in digitalt numera. Sedan handlar det både för tidningsföretag och turistorganisationer om att balansera omställningen rätt.

Mitt råd från tidningsvärlden till den öländska turistorganisationen är att göra båda delarna - digitalt och print - under en övergångsperiod. Hur många år den perioden blir får utvärderas.

Med det tänker jag att det borde finnas möjligheter att även fortsatt ha en turistbyrå i Borgholm och vid brofästet - i mindre omfattning. Kanske inrymmas i stadshusets entrebyggnad eller via en via en rullande modul på hamntorget under sommarhalvåret?