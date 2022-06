Ledare: HD-träffen betyder mycket för Öland

Trots att det har gått nästan 120 år sedan dess har Harley-Davidson behållit sin dragningskraft. Inte minst syns märket i många filmer, som ”Easy Rider”, ”Indiana Jones”, ”Terminator” och inte minst i ”Harley Davidson & The Marlboro Man”.

HD-träffen Super Rally pågår på Lundegård just nu och under hela veckan har Öland känt av deras påverkan. De flesta motorcykelförarna tillhör en mogen generation. Inte sällan kan man se ett grått skägg titta fram under hjälmarna.