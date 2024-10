Ledare: Ett riktigt styre ser till att Öland kan nås med cykelfärja!

Då visar Trafikverket fingertoppkänsla och dödar färjeförbindelsen, den enda alternativa lilla livlina som landskapet Öland har med fastlandet (förutom Byxelkroksfärjan under högsommaren).

Trafikverket håller just nu på att montera ned sitt stöd för sydöstra Sverige. Härom veckan blev det också offentligt att Trafikverket drar in stödet för Stångådalsbanan mellan Linköping och Kalmar, vilket ligger på 18 miljoner kronor per år.