Ledare: ”Det går att beskriva Ahlqvist med många ord - listig är det bästa!”

Häftigast under Ahlqvists tre år vid kommunikationsrodret är de digitala utbildningarna för äldre. När pandemin slog till var det många äldre människor som var evigt tacksamma att de innan dess gått i Ahlqvists digitaliseringskurs.

Mörbylånga kommun har på det hela taget blivit betydligt bättre på marknadsföring via webb och sociala medier.

Till sist, det där räkne-exemplet. Säg att din padel-arena har fyra banor, med ett hyrespris om 400 kronor i timmen, där snittet lågt räknat är tio uthyrda timmar per dygn. På en vecka är hyresintäkterna 112 000 kronor, på 30 dagar 480 000 kronor, på ett år 5 760 000 kronor. I 15 städer under ett år är det sammanlagt 86 400 000 kronor in i hyresintäker.