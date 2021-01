Ledare: ”Brotten flyttade in i våra hem!”

Under pandemin har brotten fått en annan karaktär. Vi har färre anmälningar av misshandel men statistiken för sexualbrotten är dyster läsning.

Vi kommer den närmaste tiden presenteras flera statistiska underlag som visar hur vårt beteende under pandemiåret 2020 förändrades.

På Öland minskade antalet anmälning av misshandel rejält under 2020 jämfört med 2019. Vi hade under 2020 ”bara” 111 fall av misshandel anmälda, mot 147 under 2019.