Ledare: Äntligen dags att sätta ljus på kultur

Ljus på Kultur är ett samverkansprojekt mellan Borgholm, Kalmar och Mörbylångas kommuner som under tio dagar samordnar alla kulturevenemang som genomförs i kommunerna.

Kulturarbetare är, förutom sjukvårdspersonal, de som drabbats hårdast under pandemin. Deras möjlighet att komma ut med sin konst, sina texter, sina skådespel, sina berättelser, sitt hantverk eller sin musik har varit starkt begränsad – i de flesta fall helt omöjlig.

Digitala möjligheter i all ära – men kultur ska helst upplevas i mötet, vare sig det är med en skådespelare på scen, en musiker i samband med en konsert eller ett konstverk på ett galleri.

Att läsa en bok är oftast en privat upplevelse, vare sig man vänder blad i en bok eller lyssnar på en ljudbok, men för väldigt många ger det ett mervärde att få lyssna och träffa en författare som berättar om sitt skapande. Under Ljus på Kultur-dagarna ges rikliga tillfällen till just författarbesök, som på många sätt kan bidra till mer läsning. Helt rätt just i dessa tider, då skoleleverna snart har höstlov, eller som det heter sedan några år, läslov.