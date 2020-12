Ledare: ”2020 lärde vi oss älska vår egen ö!”

Och om det är något positivt som skett under 2020 så kan vi börja just där - ”kaoset” kring vår öländska pulsåder, väg 136. Som jag ser det ett nödvändigt ”kaos”, som tydliggör att Öland har frågor som allt för länge sopats under mattan.