Skördefestkonst i norr – snabbskiss

Det har förekommit Skördefestår då det varit en besvikelse att under Konstnatten eller redan på Konstnattskvällen åka upp på norra Öland. Det har varit väldigt nedsläckt i konstens nordliga boningar. I år ser det ut att ha varit annorlunda. Jag gjorde dock min runda redan under torsdagen och var på annan plats under Konstnatten, så just jag vet inte hur det var.