Sigfrid ”Siffran” Södergren skärskådas i pampig utställning

Per Ekströmsällskapets utställningskommitté gör ingenting halvhjärtat. Efter en helgjuten Per Ekströmutställning i Kamerala Villan under Skördefesten satsar man nu stort på att i samma lokal visa upp Sigfrid Södergrens konstnärliga gärning ur så många blickvinklar som möjligt. Uppemot 70 målningar spänner över en tidsram från 1944 (åtminstone) och till hans sista tavla från sekelskiftet år 2000. Han avled samma år.