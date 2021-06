Rutinerade svenska artister på Carlas Café i sommar

Under juli kommer Janne Bark till Näsby två gånger, en gång tillsammans med Dan Hylander och en gång med Py Bäckman. Conny Bloom, Baskery, Janne Schaffer och Mats Ronander spelar också på Carlas innan juli är slut.

Under sommaren gästas Carlas av flera utländska artister som The Cold Stares, Hannah Aldridge och Robert Jon & the Wreck som avslutar sommarens spelningar 6 september.