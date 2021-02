Öländska artisten signas av brittiskt bolag – Ny låt med Eurythmics-stjärna

The Beatles, The Rolling Stones, T-Rex, David Bowie, Black Sabbath, Elton John och Queen är några av de klassiska akter som spelade in i ikoniska Trident Studios vid St Anne’s Court i Soho i London. Nu återlanseras Trident Records genom att knyta ett gäng internationella akter till sitt stall.