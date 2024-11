Ölandsbokens Dag om ölänningen som duktig sjöman och slagskämpe på land

Temat ”vatten” visade sig vara högeligen omfångsrikt med resultat att de båda samlarna funnit sina bokhyllor vara fyllda av relevanta skrifter. Drastiska begränsningar var därför av nöden, erkände de båda samtalarna, framför allt mot slutet av samvaron. Man fick koncentrera sig. Man började med att samtala om vattnet som just vatten. Öland ligger ju i vattnet och på ön är ju vattnet i sin rena eller nedsmutsade form av stor betydelse. En andra och utförligare del av eftermiddagen kom att ägnas åt ölänningens relation till vattnet och till dess frysta form isen, inte minst i skönlitteraturen.

Men allra först behandlades frågan om hur Öland bildats, vilket ju skedde i vattnet. Bengt B kunde citera en tunn skröneskrift som meddelade att det en gång i tiden kom in ett jättestort skepp i Östersjön. Det blev tvunget att kasta en del av sin barlast överbord för att fartyget skulle kunna ta sig fram. Sten och annat vräktes i vattnet och hopade sig till en ö. Anders M kunde replikera med en sägen publicerad på 1800-talet som meddelade att jättarna på fastlandet inte stod ut med den klockringning som åtföljde kristendomens framträngande norrut, så de tog till spadarna och kastade ut jord och sten i havet österut och bildade Öland där de hoppades kunna få bo i fred. Materialet tog de från den plats som därigenom kom att bli Vättern.

Ölänningen och havet är ett tema som även Lennart Sjögren tagit upp, – givetvis, särskilt pregnant i långdikten ”Fågeljägarna” och diktcykeln ”Havet”, den senare ”ett genombrottsverk” enligt Magnus Ringgren, vars mycket läsvärda bok om just ”Fågeljägarna” med undertiteln ”en läsning” presenterades. Åhörarna i prästgården fick höra att poeten Sjögrens farfars far hade varit postroddare, att han själv i sin ungdom hört historien om två fågeljägare i Högby som hamnat på drivande is; av dem omkom den ene, en viss Hanström från Dödevi. I ”Fågeljägarna” är de tre, ett mera litterärt tal, och alla omkommer.