Ny bok: Norsk deckardebut

I korthet handlar historien om den cancersjuke Even Stubberud, en före detta elitsoldat, som kallats in av norska säkerhetsmyndigheten för att anonymt följa en utvisningsdömd terrorist till Somalia. Uppdraget är mycket hemligt. På planet finns terrorister som snabbt tvingar in passagerare och besättning i ett dödligt inferno. Stubberud inser att han måste rädda planet och de som är ombord, även om det kostar honom livet.