Ny bok: Mordet på Jens Frohm

Det är socialrealism som blivit Gabriella Ullberg Westins ämnesområde i hennes deckare, som utspelar sig i hemstaden Hudiksvall. Det som händer just nu läser vi om i medierna, händelserna som inträffar just nu i vår egen vardag. i romanernas värld händer allting i den tidsrymd författaren bestämt och Morden i Hudiksvall är just en sådan tidsrymd, den omfattar sju romaner med var sitt tema.