Ny bok: En guidad tur i kräftans rike

Man kan nog inte ha en bättre guide in i skaldjurens dolda världar än Lars Gunnar Erlandson. Hans entusiasm och berättarglädje är smittande och berikad med en outsinlig kunskapstörst. Det blir aldrig tråkigt att läsa historiska data, statistik, om vad han funnit i tidningsartiklar, vid telefonsamtal, via nätet, med mera, i akt och mening att ge läsaren all information i detta delikata ämne. Ty skaldjur rätt tillagade är en gudaspis.