Nostalgisk industrihistoria genom konstnärsögon

Theresa Traore Dahlberg heter en yngre konstnär med uppväxt i Ölands Skogsby och anknytning på faderssidan till Burkina Faso i Västafrika, där hon också under ett antal år bott och verkat. Nu bor hon i Stockholm. Fram till in i maj fyller hon flera lokaler i Kalmar Konstmuseum med en utställning under namnet ”Växlingar”.