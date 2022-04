Himmelsberga bjuder på konst i svinhus och konsthall

Ölands Museum bjuder under påsk och in i maj, delvis juni, på utställningar som man kan tycka vore värda en större publik än vad man kan vänta sig under några vårhelger. Men när allt för förbokat och ledsnat på alla pandemiförskjutningar, så får man nöja sig med det som finns ledigt, resonerar Marlene Lindmark, som arrangerar huvudutställningen i Konsthallen.