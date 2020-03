Öppet brev till kommunens krisledningsgrupp: Ta greppet på Coronan medan tid är och hindra smittspridning till de äldre

Nu tio dagar efter att smittan rapporterats i Kalmar län kan vi vara övertygade om att den finns i HELA länet, även på Öland. Att det i skrivande stund officiellt endast finns nio registrerat smittade personer i länet beror på att man i förra veckan slutade att testa alla som kunde misstänkas att vara smittade utan istället koncentrerat testerna till viss sjukhuspersonal och personer som kommit in till intensivvården. De flesta smittade blir därför inte längre registrerade.

Med en trolig fördubbling av antalet smittade varannan dag - som det har varit på andra håll där man kontinuerligt har testat - torde antalet smittade i länet idag fredag den 20/3 vara minst 60 och i övermorgon söndag 22/3 närmare 125 och på tisdag den 24/3 cirka 250. O s v.

En del tycks ha slagit sig till ro med att för dom flesta coronasmittade är sjukdomen inte värre än en vanlig förkylning och går över efter en vecka. Men för äldre över sjuttio år och i synnerhet för de som även har andra sjukdomar eller nedsatt allmän hälsa är det många kommer att dö av coronasjukdomen efter en vecka. I den kommun som har Sveriges äldsta befolkning riskerar dödligheten att bli särskilt påtaglig.

I en kommun som vår med så många äldre är det därför särskilt viktigt att med effektiva åtgärder i möjligaste mån försöka förhindra smittspridningen till de äldre.

Vill gärna ge kommunens ledningsgrupp som sitter i dagliga krismöten några goda råd och ber dem samtidigt glömma bort varifrån råden kommer. Det kan ju faktiskt vara fler som tycker likadant.

Självklart ska inte personal med coronasymptom släppas in till arbetet på äldreboendena eller få göra sina rundor i hemtjänsten. Utan isåfall får de istället hålla sig hemma, det kan vi alla vara överens om.

Men det är ingen bra lösning att då ersätta personal som är hemma med att tillfälligt ta in folk ”som anmäler sig” på timanställning i äldreomsorgen, för vad är det som säger att inte även dessa kan vara coronasmittade utan att ens veta om det?

Vad man måste se till är istället att omsorgspersonalen som arbetar med äldre INTE BLIR smittade. Den personalen borde så länge coronasmittan varar inte få besöka vare sig apotek, matvaru- eller andra butiker utan hålla sig själva i någon sorts genomtänkt hemmakarantän för inte bli smittade och under sin arbetstid kunna föra smittan vidare till omsorgstagarna. Under tiden så länge som smittan pågår borde vederbörande ha dubbel lön som kompensation för att behöva vara i karantän under sin fritid.

Med andra ord bör man omedelbart upphöra med att hemtjänstpersonalen åker till butikerna och handlar åt de äldre. DÄR kan istället timanställda bättre komma till pass. De kan få handlarlistor per telefon eller mail/SMS och sedan handla och ställa i lådor utanför hemtjänsten eller utanför omsorgstagarnas dörrar. Betalning för varorna står kommunen för, som sedan debiterar respektive omsorgstagare. En organisation för detta bör omgående upprättas och denna kan även se till att hemtjänstpersonal och personal på äldreboendena på motsvarande sätt får hem de livsmedel som de behöver för egen del.

Nästa råd är att kommunen under den tid denna krissituation pågår helt koncentrerar sig på akuta åtgärder för att begränsa smittspridningen och i övrigt se till att kärnverksamheterna kan fungera, fast i viss mån kanske på annat sätt. Således bör alla stora frågor vid sidan av löpande kärnverksamhet läggas åt sidan tills vidare. Stora frågor som investeringar och långsiktiga beslut som kan kräva större möten och medborgardialoger mår bäst av att få vila tills risken att bli smittad av coronan i samband med möten tids nog har upphört. Då ser vi förhoppningsvis också hur mycket pengar som återstår att röra sig med.

De akuta åtgärderna bör däremot genomföras på snabbast möjliga sätt utan formella kringelikrokar. Här handlar det att hindra coronan från att skörda åtskilliga människoliv i en kommun med stor andel äldre och skör befolkning.

Och så till slut, nu om någonsin är det viktigt att alla vi med någon form av beslutandeansvar håller ihop och avstår från allt vad partikäbbel heter och koncentrerar oss på säkerheten för våra medborgare - i synnerhet de värst utsatta - och på den tuffa kampen mot coronan. På bästa möjliga sätt.

Per Lublin