Insändare: Vindkraft pressar elpriset och möjliggör industrins klimatomställning

Detta bekräftas av en ny analys från Sweco, som visar att varje ny terawattimme (TWh) vindkraft som tillkommer mellan 2022 och 2025 sänker årsmedelpriset på el med 0,4 öre per kilowattimme (kWh) i södra Sverige (SE3 och SE4). Under tidsperioden byggs 20 TWh vindkraft och prispressen i syd blir således totalt 8 öre per kWh.