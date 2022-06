I Mörbylånga kommun finns tre friskolor som drivs i aktiebolagsform och en som drivs i ekonomisk förening. Vinsterna uppgår tillsammans till ca 2,5 procent per år. Endast ett av bolagen har kunnat ge utdelning till ägarna. Utslaget på alla skolorna blir det 33 000 kr per år. Samtidigt har skolorna i snitt betalat ca 140 000 kr i bolagsskatt per år och har återinvesterat över 200 000 kr per år i verksamheterna och i barnen.