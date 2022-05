Mig veterligen, och rätta mig gärna, var den övning som refereras till, en ren skrivbordsprodukt. Här handlade det om hur en grupp personer sattes samman och som har till uppgift att distribuera olika telefonnummer att använda vid en kris: vad man kan kalla en telefonkedja! Under den senaste storhelgen for ett löst föremål omkring på bron och det skapades timslånga köer. Vad händer om det blir allvarligt på riktigt? Som de säger i TV programmet, "Vem vill bli miljonär": Vi ringer en vän?? Som gör vadå? Ringer Ann Willsund? Vidare refererar Willsund till att det "skulle" ha varit en övning 2019 men då kom covid, tror inte att stora olyckor låter sig hindras av covid. Men, kanske en bekväm bortförklaring. När kommer en verklig fysisk övning? VI kan väl inte längre vara så naiva, att vi inte tror katastrofer kan drabba oss, Nato, Ukraina, flyktingströmmar, livsmedelskriser ja, listan kan göras lång. Ann Willsund nämner att det finns en reservplan för bron om det blir störningar. Borde vi inte få del av den planen för det kan ju vara just jag eller du som orsakar den olyckan.